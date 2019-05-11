عاجل

  • أمير قطر: نبذل جهوداً كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة ورفع الحصار

  • أمير قطر يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

  • هنية: شعبنا الفلسطيني يقدّر عاليًا المواقف الكريمة لدولة قطر

  • هينة يقدم الشكر لأمير قطر على المنحه والمكرُمة الأميرية المتمثلة بتقديم 480 مليون دولار

  • هنية يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني

عربي

محظورات تنظيم الدولة ومتشددين بشهر رمضان تُثير جدلاً

محظورات تنظيم الدولة ومتشددين بشهر رمضان تُثير جدلاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دار الإفتاء المصرية إنها رصدت أكثر من عشر فتاوى رمضانية لتنظيم الدولة ومتشددين أثارت جدلاً، تتعلق بتحريم إمساكيات التقويم، والزينة، والبخور، وخروج المرأة في نهار رمضان.

وحسب الإفتاد المصرية، للشرق الأوسط، فإن منهج تلك الجماعات أبعد ما يكون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرحمة المهداة للعالمين، لم يأت ليأمرنا بقتل ولا بذبح، ولا بإفساد في الأرض، ولا بجفوة ولا بشدة مع الخلق، ولا بفحش القول».

وأكدت الإفتاء أن تنظيم الدولة أصدر فتوى بضرورة إفطار أعضاء التنظيم أثناء المعارك، بزعم أن الصيام يرهق الجسد، ويشجع على الخمول والاستسلام للتعب، مضيفة: "فتوى أخرى للتنظيم بمنع خروج النساء في نهار رمضان، حتى لا يؤدي خروجهن إلى فتنة، ومن ترغب في الخروج يكون بعد صلاة المغرب ويكون معها أحد محارمها، فضلاً عن فتوى وجوب إغلاق المحال التجارية آخر 10 أيام قبل (عيد الفطر) ليتفرغ المسلمون للعبادة فقط".

وأشارت الدار، إلى أن التنظيم أفتى بأن من لا يحبه لا يُقبل صيامه، ثم فتوى بطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، حيث أصدر أحد أتباعه ومنظريه فتوى غريبة تقضي ببطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، فكل من يثبت أنه صائم؛ لكنه ليس عضواً في التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن يقام عليه الحد.

وأكدت دار الإفتاء أن بعض الجماعات المتشددة حرمت (إمساكية رمضان التقويمية)، مضيفة: "هناك فتوى أخرى اعتبرت زينة وفوانيس رمضان التي هي صارت عادة عند الكثيرين بدعة لا أصل لها في الإسلام، ولا يجب السير وراءها".

وهناك فتوى أخرى بأن "استنشاق البخور في نهار رمضان من المفطرات، بزعم أنه يدخل جوف الصائم فيفطره في الحال".

أخبار ذات صلة

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد

عمر البشير يُقر بحيازته مليارات من العملات الأجنبية بقصره

عمر البشير يُقر بحيازته مليارات من العملات الأجنبية بقصره

كيف قُطعت أُذن الأمير فهد الفيصل؟

كيف قُطعت أُذن الأمير فهد الفيصل؟

عُمان تُعيد فتح سفارتها في العراق

عُمان تُعيد فتح سفارتها في العراق

مصر تشتعل بسبب سحور شعبي بـ (1000) جنيه في &#34;بلكونة&#34; بسمة وهبة..و&#34;البيض المدحرج&#34; يغضبهم

مصر تشتعل بسبب سحور شعبي بـ (1000) جنيه في "بلكونة" بسمة وهبة..و"البيض المدحرج" يغضبهم

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه ودولة خليجية تعرض استضافته

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه ودولة خليجية تعرض استضافته

التعليقات

الدنيا حكايات

رحلة مع نتنياهو

رحلة مع نتنياهو

شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

المركز الفلسطيني: الحقوقيون والباحثون الميدانيون يوثقون بالبيانات اعتداءات إسرائيل على القطاع

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

التربية والتعليم تُصدر توضحياً حول كتيب &#34;قدوتنا رئيسنا&#34;

التربية والتعليم تُصدر توضحياً حول كتيب "قدوتنا رئيسنا"

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال بمواجهات في كفر قدوم

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال بمواجهات في كفر قدوم

رئيس رابطة الزمالك بفلسطين يناشد الرئيس عباس والملك عبدالله واللواء الرجوب والمستشار مرتضى منصور

رئيس رابطة الزمالك بفلسطين يناشد الرئيس عباس والملك عبدالله واللواء الرجوب والمستشار مرتضى منصور

اعتقلتهم صباح اليوم.. قوات الاحتلال تفرج عن ثلاثة صيادين أشقاء

اعتقلتهم صباح اليوم.. قوات الاحتلال تفرج عن ثلاثة صيادين أشقاء

حماس: الوسطاء أكدوا لنا التزام الاحتلال بالتفاهمات وحذرنا من مراوغته

حماس: الوسطاء أكدوا لنا التزام الاحتلال بالتفاهمات وحذرنا من مراوغته

منوعات

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

ليس من الأميرة ديانا.. قصة السوار الذي يرتديه الأمير هاري منذ وفاة والدته

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: &#34;هتتحاسب&#34;

بعد تصريحاته النارية ضدها.. سمية الخشاب لأحمد سعد: "هتتحاسب"

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة &#34;هان جي سونج&#34;

بسبب زوجها.. شاهد لحظة مصرع الممثلة "هان جي سونج"

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة &#34;مراتي مدير عام&#34;؟

ماذا فعل رشدي أباطة تجاه ذو الفقار بعدما خطف منه بطولة "مراتي مدير عام"؟

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج &#34;رامز في الشلال&#34;

غادة عبدالرازق الأعلى.. تعرف على أجور ضحايا برنامج "رامز في الشلال"

&#34;كرشها شبه التكييف&#34;.. حلقة شيماء سيف بـ&#34;رامز في الشلال&#34; تثير غضب الجمهور

"كرشها شبه التكييف".. حلقة شيماء سيف بـ"رامز في الشلال" تثير غضب الجمهور

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: &#34;بلاش هبل&#34;

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: "بلاش هبل"

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب "رامز في الشلال"

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

عربي

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

نائب برلماني يُهدد رئيس وزراء عربي بالقتل

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

الأمن السعودي يُعلن القضاء على خلية مسلحة في القطيف

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد

دولة خليجية تعرض استضافة الرئيس السوداني.. والبشير يرد

كيف قُطعت أُذن الأمير فهد الفيصل؟

كيف قُطعت أُذن الأمير فهد الفيصل؟