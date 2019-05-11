شؤون فلسطينية

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات

اشتية: سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمخيمات
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، وفدا من اللجنة الشعبية وفعاليات ومؤسسات مخيم عسكر بنابلس، واستمع لمطالبهم وأهم احتياجات المخيم.

وشدد اشتية على أهمية المخيمات الفلسطينية كونها اصل الحكاية، مؤكدا أنه سيتم العمل على تقديم كافة أشكال الدعم لأهلنا فيها، من أجل تعزيز صمودهم، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على تلبية احتياجات المخيم وفق الإمكانيات الحالية المتاحة.

واطلع اشتية الوفد على آخر التطورات السياسية، ووضعهم في صورة الاوضاع، مؤكدا أهمية مساندة أبناء شعبنا للقيادة الفلسطينية والحكومة، في مواجهة الحرب المالية والسياسية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.



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