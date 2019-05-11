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عمر البشير يُقر بحيازته مليارات من العملات الأجنبية بقصره

عمر البشير يُقر بحيازته مليارات من العملات الأجنبية بقصره
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سودانية، إن الرئيس السوداني المخلوع، عمر حسن البشير، أقر بعدد من الاتهامات الموجّهة إليه، منها فساد مالي وتكسّب بملايين الدولارات.

وسبق أن عثرت السلطات السودانيّة على سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل، وفتحت إثر ذلك تحقيقا معه بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني.

وتركّزت التحقيقات مع البشير، حتى الآن، على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، بالإضافة إلى مبالغ نقدية عثر عليها في القصر الرئاسي بعيد عزله، كما طالت التحقيقات أفراد أسرة البشير، وما يملكونه من عقارات وأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها".

وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات تقع في مناطق راقية في الخرطوم، حيث كانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الرئيس البشير قد أصدر، قبل خلعه، بأقلّ من شهر قرارًا يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي، محدّدًا المبلغ المسموح بحيازته بمليون جنيه سوداني، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد. كما نص أمر الطوارئ على العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنا.

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