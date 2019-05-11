قيادي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء ارتفاع الإعاقات برصاص الاحتلال بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني "إن ارتفاعأعداد المصابين بإعاقات دائمة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وقمعه الدموي لمسيرات العودة، ووجود 1700 مصاب مهددين ببتر أطرافهم، يشكل أزمة إنسانية لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على المصابين وعائلاتهم التي يعيلون".وأضاف التميمي: "أن الاحتلال بقصفه للمنازل والبنايات المدنية إضافة لرصاص قناصته، ينفذ جرائمه بشكل مدروس ومخطط لهبهدف تحويل الشباب الفلسطيني الى جيش من المعاقين".واعتبر التميمي أن "الصمت الدولي وعدم تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمدنيين تحت الاحتلال، شجع حكومة المستوطنين على المضي بجرائمها".وأشار إلى الهجمة غير المسبوقة من سلطة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين وعلى الأخص سياسة الاعتقال الإداري المنافية لأبسط الحقوق الدولية وعلى الأخص منها قوانين حقوق الانسان، مما دفع العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجاً على هذه السياسات ومطالبة بوقفها".وأكد التميمي "أن القيادة الفلسطينية تجري الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لجرائم الاحتلال التي أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين إضافة لما يعانيه الأسرى منإرهاب يمارس بحقهم، كل هذه الملفات وملفات أخرى ستكون في المحكمة الد الدولية وسيحاكم قادة الاحتلال على ما فعلته أيديهم".