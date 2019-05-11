التربية والتعليم تُصدر توضحياً حول كتيب "قدوتنا رئيسنا"

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إنه بالإشارة إلى اللبس الذي حصل حول وضعيه كتيب "قدوتنا رئيسنا"، تود الوزارة التأكيد على أن هذا الكتيب جاء نتاج مبادرة طلابية مدرسية في إطار مشروع "من أجل فلسطين نتعلم".





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أنه لم يكن هناك منذ إطلاق المبادرة أي توجه لدى الوزارة لاعتماد أيٍ من نتائجها - بما فيها هذا الكتيب - كجزء من المنهاج، أو من المقررات المدرسية.





رام الله - دنيا الوطن