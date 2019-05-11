إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال بمواجهات في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال هاجم المشاركين في مسيرة انطلقت بعد صلاة العصر امتدادا للمسيرات المطالبة بفتح شارع القرية والتي تأتي ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة، ما أسفر عن اصابة 3 شبان، أحدهم في الراس وعولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية.