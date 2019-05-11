قيادي بحماس يُعلق على وصف صحيفة سعودية لياسين وهنية ومشعل بـ"الإرهابيين"

علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق على تقرير نشرته صحيفة سعودية وصفت من خلالها عدد من قادة حركة حماس "إرهابيين".



ونشرت صحيفة سعودية اليوم الجمعة، أسماءً وصفتهم بأنهم "إرهابيون"، وذلك لارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.



ومن اللافت بأن من بين الأسماء التي نشرتها صحيفة (مكة) السعودية، قادة من حركة حماس، أبرزهم مؤسسها الراحل الشيخ أحمد ياسين، ورئيس المكتب السياسي السابق والحالي، خالد مشعل وإسماعيل هنية، بالإضافة إلى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، وقائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف



وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر (تويتر): "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ما كتبته إحدى الصحفيات في صحيفة (مكة) قائمة بأربعين إرهابياً من الإخوان المسلمين كما يدّعون في تحريض لتعميم هذا التصنيف البائس وفي دفاع غير مباشر عما هو شائع في الغرب أن القاعدة وتنظييم الدولة هم نتاج المدرسة الوهابية".



وأضاف: "ذلك جعل الغرب وإسرائيل يتخذون موقفاً مؤسفاً من المناهج التعليمية في عدد من الدول العربية، وممارسة ضغوط غير عادية ومنها إجراءات قانونية خاصة بعد حادث مركز التجارة العالمي واليوم يظن البعض بأن اتهام الإخوان أو حماس أو الجهاد ينفي التهمة الأولى ويعزز موقفهم في الصراع غير المفهوم وغير المبرر لعدائهم للإخوان وللمقاومة".



وتابع أبو مرزوق: "وسابقاً ضغطت بعض الدول العربية على بريطانيا لتجريم هؤلاء وبرأهم تقرير رسمي بريطاني خاص حول موضوع الإخوان".



وختم عضو المكتب السياسي لـ "حماس": "الخلط المغلوط لهذه الأسماء وتحت عنوان واحد ليس فيه شرف الخصومة ويكرس سوء المقصد".



رام الله - دنيا الوطن