شؤون فلسطينية

رئيس رابطة الزمالك بفلسطين يناشد الرئيس عباس والملك عبدالله واللواء الرجوب والمستشار مرتضى منصور

رئيس رابطة الزمالك بفلسطين يناشد الرئيس عباس والملك عبدالله واللواء الرجوب والمستشار مرتضى منصور
رام الله - دنيا الوطن
أعاني أنا سهيل نشوان رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك بفلسطين، من ألم شديد في المعدة وإستفراغ منذ بداية رمضان، بسبب ورم أعاني منه منذ فترة.

 أتقدم بمناشدة عاجلة إلى السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن والملك عبد الله الثاني، بأن يسمحوا لي بالعلاج في مدينة الحسين الطبية، من هذا الورم الذي أفقدني 30 كيلو من وزني.

كما أناشد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واللواء جبريل الرحوب وحسين الشيخ رئيس الهئية العامة للشؤون المدنية، ومي الكيلة وزيرة الصحة، بتسهيل سفري وعلاجي، سيما وأنني مؤسس رابطة مشجعين نادي الزمالك المصري حيث أفنيت جهدي ووقتي لاعلاء شأن الرياضة الفلسطينية، ونادي الزمالك العريق.

وقالت صفحة مشجعي الزمالك بفلسطين: نناشد جميع الصحفيين وجميع المواقع الرياضية وجميع الصفحات الرياضية الفلسطينية والمصرية والعربية، وكل من له يد وكل من يستطيع أن يساعد ويسهل سفر وعلاج الأخ سهيل نشوان ونامل في هذا الشهر الكريم شهر الخير والبركة أن يتم الاستماع للمناشدة ويستجاب لها ويتم سفر سهيل نشوان وعلاجه بإذن الله.

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