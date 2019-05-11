اعتقلتهم صباح اليوم.. قوات الاحتلال تفرج عن ثلاثة صيادين أشقاء

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن ثلاثة صيادين، بعد اعتقالهم دام لعدة ساعات.وكانت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت صباح اليوم، ثلاثة صيادين أشقاء، من بحر مدينة غزة، وهم، عمران محمد صبحي بكر، ومنصور محمد صبحي بكر، وعاطف محمد صبحي بكر، وصادرت مراكبهم.