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حماس: الوسطاء أكدوا لنا التزام الاحتلال بالتفاهمات وحذرنا من مراوغته

حماس: الوسطاء أكدوا لنا التزام الاحتلال بالتفاهمات وحذرنا من مراوغته
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، أن الوسطاء أكدوا للحركة التزام الاحتلال واستعداده لتنفيذ التفاهمات، لافتا إلى أن حركته حذرت من مراوغته أو التلكؤ في تنفيذها.

وأشار القانوع في تصريحات  لإذاعة (صوت الأقصى)، إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تلقى اتصالاً الخميس الماضي، من الوسيط الأممي نيكولاي ميلادينوف، وأكد على سير التفاهمات التي تمت، وجهوده في تنفيذها، إضافة إلى جهود الوفد المصري الذي زار غزة أمس.

وذكر القانوع أن إعلان الأشقاء القطريين مشكورين عن المنحة، هو خطوة على بداية التنفيذ وقد يلمس شعبنا خلال اليومين القادميين تنفيذ لبعض التفاهمات وزيارات لبعض الوسطاء .

وقال القانوع: "نحن والفصائل نراقب سلوك الاحتلال وفي مرحلة تقييم ميداني وليس أمام الاحتلال إلا الالتزام بالتفاهمات"، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة ومقاومة شعبنا حاضرة وإرادته متصاعدة لإلزام الاحتلال.

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