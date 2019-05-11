تعرف على موعد وصول الأموال القطرية إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية: "إن أموال المنحة القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار ستصل إلى قطاع غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء".ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها اليوم السبت: "إن السفير القطري محمد العمادي والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف سيصلان قطاع غزة يوم الثلاثاء، لمتابعة تطبيق تفاهمات إطلاق النار مع إسرائيل".وأوضحت أن الأموال ستصل إلى الصندوق القطري في غزة وسيتم تحويله لصالح الأسر المحتاجة ومشاريع العمل.وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ستستخدم الأموال لدفع رواتبي موظفي قطاع غزة المدنيين، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تحويل الأموال نقداً أم من خلال حسابات بنكية وبريدية.ونوهت الصحيفة إلى أن المبلغ الذي سيحول لقطاع غزة هو جزء من مبلغ 180 مليون دولار أعلنت عن تخصيصها قطر لمساعدة الفلسطينيين، بعد أن أعلن وزير الخارجية القطري أن قطر ستحول 480 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وسيتم تحويل 300 مليون دولار من المبلغ لدى السلطة الفلسطينية.