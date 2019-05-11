جماهير رفح تُشيّع جثمان الشهيد عبد الله عبد العال

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الله عبد العال (24 عاماً)، إلى مثواه الأخير في المدينة.وانطلق موكب تشييع الشهيد عبد العال من أمام مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، باتجاه منزل ذويه، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانه، وسط حالة من السخط والغضب على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكان الشهيد عبد العال، استشهد مساء أمس الجمعة، عقب إصابته برصاصة من النوع المتفجر في الحوض، خرجت من البطن، أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق المدينة.