شؤون فلسطينية

عضو كنيست: نتنياهو ضعيف أمام قطاع غزة ويخشى تغيير الواقع هناك

عضو كنيست: نتنياهو ضعيف أمام قطاع غزة ويخشى تغيير الواقع هناك
رام الله - دنيا الوطن
قال عوفر شيلح، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب (أزرق أبيض)، حول الوضع في قطاع غزة: "إن نتنياهو ضعيف في استخدام القوة، ويخشى تغيير الواقع هناك".

وأضاف شيلح خلال لقاء ثقافي في ريشون ليتسيون، اليوم السبت: " أنه مرت خمس سنوات تقريبًا على منحدر صلب منذ الحرب الماضية"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وأشار شيلح إلى أن نتنياهو، يرفض القيام بما هو ضروري من أجل تغيير الوضع بشكل جذري.

ودعا نتنياهو إلى أن يواجه سكان الجنوب، ويخبرهم بأمانة أنه يتخلى عنهم عن عمد، بعد فشله في التصرف مع حماس.

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