مالطا تُنقذ عشرات المهاجرين بعد غرق زورقهم

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش في مالطا: إن زورق دورية تابعاً له أنقذ مجموعة من 85 مهاجراً في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وسوف ينقلهم إلى مالطا صباح السبت.وذكر الجيش، أن المهاجرين الذين يعتقد أنهم من شمال وشرق أفريقيا، كانوا في قارب خشبي، يواجه الغرق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقادت مالطا جهود الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط بين عدة دول أعضاء في التكتل، بعد أن رفضت إيطاليا السماح لسفن الإنقاذ بدخول موانيها.وزار ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة مالطا، يوم الثلاثاء، وأشاد بتعامل الجزيرة مع الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.وقال أفراموبولوس "بلا شك تواجه مالطا تحديات كبيرة في مجال الهجرة مقارنة بحجم السكان".وأضاف "بشكل عام على مستوى الاتحاد الأوروبي، عادت أعداد الوافدين بشكل غير قانوني إلى مستويات ما قبل الأزمة لكن في مالطا زاد عدد الوافدين في 2018 بسبب عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، والوضع المضطرب، وغير المستقر في ليبيا".