زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة قرب السليمانية في العراق
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزال قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق، اليوم السبت.
وذكرت الهيئة، أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرقي السليمانية، وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزال قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق، اليوم السبت.
وذكرت الهيئة، أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرقي السليمانية، وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.
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