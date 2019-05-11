وفاة طفل في حادث دهس بدير البلح وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل مصرعه، اليوم السبت، في حادث دهس وقع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأشار إعلام شرطة المرور، إلى أن الطفل أنس أيمن عبد العال، توفي بعد أن صدمه جيب من نوع (دوج) في شارع السلام بدير البلح، وسط قطاع غزة.وقد وصلت قوة من الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث؛ للوقوف على الأسباب.