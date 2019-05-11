صور: دفاع مدني بيت لحم يُخمد حريقاً داخل منزل شمال المدينة











رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة بيت لحم، اليوم السبت 11 أيار/ مايو 2019، النيران التي نشبت في أحد المنازل بمخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم، تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في غرفة الضيوف وصالة المنزل، فعملت على منع انتقال النار لباقي أرجاء المنزل، وحصرها، وتأكيد عدم تجدد الحريق.