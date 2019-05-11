الخميس.. صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للاسر المستفيدة بالضفة والقطاع
خاص دنيا الوطن
أكد طلعت أبو جامع مدير برنامج الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف شيكات الشؤون الإجتماعية للمستفيدين في قطاع غزة والضفة الغربية، يوم الخميس 16/5/2019.
وأشار أبو جامع في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" إلى أن عدد المستفيدين من الشؤون الاجتماعية يبلغ في قطاع غزة فقط 71 ألف أسرة.
أكد طلعت أبو جامع مدير برنامج الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف شيكات الشؤون الإجتماعية للمستفيدين في قطاع غزة والضفة الغربية، يوم الخميس 16/5/2019.
وأشار أبو جامع في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" إلى أن عدد المستفيدين من الشؤون الاجتماعية يبلغ في قطاع غزة فقط 71 ألف أسرة.
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