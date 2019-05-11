بحرية الاحتلال تُطلق النار على قارب صيد ببحر غزة وتعتقل ثلاثة صيادين





في السياق، اعتقلت البحرية الإسرائيلية ثلاثة صيادين فلسطينيين، وهم عمران محمد صبحي بكر، ومنصور محمد صبحي بكر، وعاطف محمد صبحي بكر، وصادرت مراكبهم.





يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت قبل يومين، الجانب الفلسطيني، بتوسيع مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً.









رام الله - دنيا الوطنفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، نيران رشاشاتها، تجاه قرب صيد على بعد تسعة أميال، في بحر مدينة غزة.