بحرية الاحتلال تُطلق النار على قارب صيد ببحر غزة وتعتقل ثلاثة صيادين
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، نيران رشاشاتها، تجاه قرب صيد على بعد تسعة أميال، في بحر مدينة غزة.
فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، نيران رشاشاتها، تجاه قرب صيد على بعد تسعة أميال، في بحر مدينة غزة.
في السياق، اعتقلت البحرية الإسرائيلية ثلاثة صيادين فلسطينيين، وهم عمران محمد صبحي بكر، ومنصور محمد صبحي بكر، وعاطف محمد صبحي بكر، وصادرت مراكبهم.
يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت قبل يومين، الجانب الفلسطيني، بتوسيع مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً.
التعليقات