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البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه ودولة خليجية تعرض استضافته

البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه ودولة خليجية تعرض استضافته
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر إعلامية سودانية، اليوم السبت، أن الرئيس السابق عمر البشير، أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به، بعد احتجاجات شهدتها البلاد منذ كانون الأول/ ديسمبر.

وذكرت صحيفة (الجريدة) في عنوان رئيسي، اليوم السبت، أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه قائلاً: "أصابتنا دعوة المظلوم".

ووافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير، بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.

وأتت موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين، بتقديم دعوى إلى النائب العام  ضد تنظيم "الإخوان" في السودان، الذي كان يُسمي نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وأوضح القانوني علي محمود حسنين، أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989.

وقال حسنين: إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 حزيران/ يونيو عام 1989.

ووجه النائب العام المكلف باستجواب الرئيس السابق عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 9م تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، وذكر التقرير أن "مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس السابق عمر البشير وأسرته".

وأكدت المصادر، أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها".

وأشارت إلى "مخاطبة مسجل الأراضي العام لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس السابق وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي، لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك في البلاد".

وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات، تقع في مناطق راقية في الخرطوم.

وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وقبل أيام كشفت مصادر صحفية، أن إحدى دول الخليج، تقدمت بعرض لاستضافة الرئيس السابق عمر البشير على أراضيها، دون أن تكشف اسم هذه الدولة، ومتى تقدمت بعرضها.

ووفق جريدة اليوم التالي، فإن العرض شمل الإقامة الدائمة للبشير وأفراد أسرته، فيما تشير معلومات إلى أن البشير وافق على العرض، وتمت إحالته للمجلس العسكري الانتقالي للبت فيه.

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