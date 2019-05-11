دولي

مصرع 26 شخصاً بانفجار داخل مصنع للبارود في كولومبيا

مصرع 26 شخصاً بانفجار داخل مصنع للبارود في كولومبيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 26 شخصاً مصرعهم، بينهم 16 قاصراً، في انفجار ضخم وقع اليوم السبت، في العاصمة الكولومبية.

وقالت وكالة (هيرالدو) الكولومبية: "إن عدد القتلى ارتفع إلى 26 من بينهم 16 قاصراً".

وأعلنت الشرطة الكولومبية الخميس الماضي، أن انفجاراً وقع في العاصمة، أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم 17 طفلاً، مؤكدة أن سبب الانفجار هو اللعب بالبارود داخل مبنى سكني.

لكن السلطات المحلية، قالت: إن الانفجار وقع الجمعة داخل مصنع لمعالجة البارود في العاصمة الكولومبية بوغوتا، ينتج فتائل لعبة تسمى التيجو، تلعب عبر إلقاء أقراص معدنية على أهداف تحتوي على البارود؛ لتنفجر عند الاصطدام.

وقال مسؤولون كولومبيون: إن تحقيقاً فتح لمعرفة ملابسات الكارثة.

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