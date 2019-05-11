اليمن.. تصاعد حدة المعارك شمالي محافظة الضالع

رام الله - دنيا الوطنصاعدت حدة المعارك بين قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني من جهة وجماعات الحوثي من جهة أخرى بجبهات القتال في محافظة الضالع جنوبي اليمن، اليوم السبت.ونقل موقع (سكاي نيوز) عن مصادر ميدانية، قولها: "إن قتلى وجرحى سقطوا في معارك تجري في أطراف مدينة قعطبة شمالي الضالع".وارتفعت وتيرة المعارك بعد هجمات شنها الحوثيون لمحاولة التقدم والتوغل إلى عمق مدينة قعطبة عقب تقدمهم وتمركزهم في الأطراف الغربية والشمالية للمدينة.وكان الحوثيون قد سيطروا على عدد من المؤسسات وأحياء وشوارع مدينة قعطبة وتوغلوا فيها، غير أن القوات المشتركة تمكنت من دحرهم بعد معارك عنيفة شهدتها المدينة.وقصفت القوات المشتركة مواقع الحوثيين غربي قعطبة؛ فيما شن الحوثيون خلال الساعات الماضية قصفا بالهاون والمدفعية الثقيلة على المناطق السكنية، ما أوقع صحايا في صفوف المدنيين.وأدت المعارك في قعطبة إلى نزوح عدد كبير من السكان، فيما لم يتمكن آخرون بسبب القصف المكثف الذي تتعرض له أحياء المدينة، وتصاعد حدة المواجهات.وأعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع الجمعة عن انطلاق عملية قطع النفس لدحر الحوثيين من المناطق الواقعة شمالي الضالع، بالتزامن مع إعلان حالة الطورائ في مناطق قعطبة - سناح - شخب " مع حظر تام للتجوال من 9 مساء وحتى 8 صباحاً بالتوقيت المحلي.