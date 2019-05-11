شؤون فلسطينية

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى "برونو كرايسكي للحوار الدولي" في فيينا

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى "برونو كرايسكي للحوار الدولي" في فيينا
رام الله - دنيا الوطن
 ألقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، محاضرة في منتدى "برونو كرايسكي للحوار الدولي" في فيينا، حضرها حشد من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وممثلون عن المجتمع المدني.

وركزت خلال المحاضرة، التي كانت بعنوان "حل الدولتين: الرؤية والواقع" على الأوضاع المتدهورة على الأرض، جراء الممارسات الإسرائيلية، بما فيها التصعيد العسكري على قطاع غزة، ومواصلة حصاره، والتوسع الاستيطاني، وخصوصاً في القدس المحتلة، ومحاولات ضمها وعزلها، كما تناولت في معرض حديثها سياسات الإدارة الأميركية غير المسؤولة، وما يسمى بـ"خطة السلام الأميركية" والشراكة والدعم الأمريكي لدولة الاحتلال، الهادف إلى إنهاء حل الدولتين، والقضاء على جميع فرص السلام.

وشددت في عرضها على أهمية تشكيل منظومة دولية لحماية القانون الدولي، ومتطلبات السلام، وحل الدولتين في مواجهة الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، والتحالفات الدولية الفاشية، ووقف انتهاكات دولة الاحتلال وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة، وإنهاء الاحتلال العسكري، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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