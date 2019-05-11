دولي

"ترامب" يكشف تفاصيل مروعة لجريمة قتل ارتكبها "كيم"

"ترامب" يكشف تفاصيل مروعة لجريمة قتل ارتكبها "كيم"
رام الله - دنيا الوطن
اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع لأنصاره من تصلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أثناء المفاوضات بين الطرفين.

لكن الأمر اللافت في حديث الرئيس الأمريكي، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، هو التطرق إلى ما وصف بـ"وحشية كيم"، وخاصة إعدامه لزوج عمته قبل 6 سنوات.

وقال ترامب، بحسب  ما نقله أحد الحضور لصحيفة واشنطن بوست:" الأمر ( التعامل مع كيم) ليس مثل التعامل مع رئيس فرنسا ".

وروى ترامب كيف أعدم الزعيم الكوري الشمالي زوج عمته، جانغ سونغ ثايك، عام 2013، وذلك بتهمة عدم ولائه لنظام الديكتاتور الشاب.

وأضاف ترامب أن كيم قطع رأس جانغ وعرضه على آخرين في محاولة لبث الرعب في قلوبهم.

وعلقت "واشنطن بوست" على ذلك أنه من الصعب التحقق من التقارير الواردة من داخل كوريا الشمالية، بسبب طبيعة النظام السرية.

ولفتت إلى أن تقارير عدة اختفلت في تحديد كيفية مقتل زوج عمة الزعيم، مثل مقتله رميا بالرصاص على أيدي مجموعة عسكرية، أو جعله فريسة سهلة تتناوب الكلاب على نهشها.

ولطالما تحدثت تقارير عن إعدام كيم للعديد من المسؤولين في نظامه بطرق مرعبة، بعدما شك في ولائهم له، مثل إطلاق صواريخ على أجسادهم، والحرق بكرات اللهب، أو عن طريق السم.

ورأت الصحيفة أن تعليقات ترامب الأخيرة على كوريا الشمالية تظهر أن صبره بدأ ينفد إزاء الجمود في المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن "لا أحد سعيدا بهذا"، "إنهم يتحدثون (الكوريون الشماليون) عن التفاوض ، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون للتفاوض".

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