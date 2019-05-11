عاجل

  • هيئة تشجيع الاستثمار: مناقشة 25 مشروع بحجم استثمار 41 مليون دولار

  • هيئة تشجيع الاستثمار تصادق على منح حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لن نساوم على تضحيات شعبنا الفلسطيني الذي شكل حاضنة شعبية لمقاومته

الديمقراطية: لن نساوم على تضحيات شعبنا الفلسطيني الذي شكل حاضنة شعبية لمقاومته
رام الله - دنيا الوطن
توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالتحية النضالية لجماهير شعبنا الفلسطيني، الذين تصدوا بصدورهم العارية لرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وقناصيه في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، في جمعة موحدون في مواجهة الصفقة، ما أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة العشرات من المتظاهرين السلميين، ونعت الشهيد عبد الله عبد العال، متوجهة بالتحية لكافة الجرحى.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، "لن نساوم على تضحيات شعبنا الفلسطيني، الذي شكل حاضنة شعبية لمقاومته الباسلة، والتي دافعت عن الشعب وصانت كرامته الوطنية في وجه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وأوضحت الجبهة، أن المقاومة الفلسطينية، نجحت في تطوير قواعد الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكتيكات مقاتليها في الميدان، كانت شاهداً على ذلك.

وحملت الجبهة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار تلكؤه ومماطلته في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ إجراءات تخفيف الحصار، محذرة الاحتلال من استمرار استهداف المتظاهرين السلميين بالقوة المفرطة المميتة، وإطلاق النار صوب الصيادين في بحر قطاع غزة.

وشددت الجبهة على ضرورة تجسيد شعار "شركاء في الدم.. شركاء في القرار" في إطار الاستراتيجية الدفاعية للدفاع عن شعبنا وأرضنا، وفي دعم صيغة الوفد الفلسطيني الموحد لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتهدئة الشاملة والمتزامنة والمتبادلة، مؤكدة أن الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها هي طريق النصر لشعبنا وإنجاز حقوقه الوطنية ومواجهة (صفقة ترامب) وكافة المشاريع التصفوية التي تستهدف شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعت الجبهة، لوضع شعار الجمعة الـ 58 لمسيرات العودة، جمعة موحدون في مواجهة الصفقة موضع التطبيق في الميدان، بخطوات عملية لمواجهة صفقة ترامب، بإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية عبر انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، واستنهاض وتوسيع الحركة الشعبية الناهضة في مواجهة الاحتلال والاستيطان لتتحول لانتفاضة شاملة، وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (30/4/2018)، ومواصلة النضال لإصلاح أوضاع م. ت. ف، ومؤسساتها على أسس ائتلافية ديمقراطية بما يضمن تصويب العلاقات الداخلية داخل المنظمة والابتعاد عن تشكيل أية أجسام أو هيئات بديلة أو موازية لها، مع التأكيد على مكانة المنظمة السياسية والتمثيلية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، ومواجهة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى &#34;برونو كرايسكي للحوار الدولي&#34; في فيينا

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى "برونو كرايسكي للحوار الدولي" في فيينا

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

نافذ عزام يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة

نافذ عزام يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

سُخط على صحيفة سعودية بعد اتهامها لـ (هنية ومشعل) بالإرهاب

سُخط على صحيفة سعودية بعد اتهامها لـ (هنية ومشعل) بالإرهاب

البطش: نُحذّر العدو من &#34;التلكؤ&#34; في تنفيذ التفاهمات والمقاومة قادرة على إجباره

البطش: نُحذّر العدو من "التلكؤ" في تنفيذ التفاهمات والمقاومة قادرة على إجباره

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى &#34;برونو كرايسكي للحوار الدولي&#34; في فيينا

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى "برونو كرايسكي للحوار الدولي" في فيينا

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

بالون من غزة يُشعل حريقاً ضخماً في الغلاف

بالون من غزة يُشعل حريقاً ضخماً في الغلاف

الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي يستغل &#34;اليورو فيجن&#34; لترسيخ الاستعمار

الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي يستغل "اليورو فيجن" لترسيخ الاستعمار

تقرير: المستوطنون يمارسون أعمال العربدة بمناسبة احتفالات اسرائيل بما يسمى أعياد الاستقلال

تقرير: المستوطنون يمارسون أعمال العربدة بمناسبة احتفالات اسرائيل بما يسمى أعياد الاستقلال

منوعات

&#34;كرشها شبه التكييف&#34;.. حلقة شيماء سيف بـ&#34;رامز في الشلال&#34; تثير غضب الجمهور

"كرشها شبه التكييف".. حلقة شيماء سيف بـ"رامز في الشلال" تثير غضب الجمهور

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: &#34;بلاش هبل&#34;

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: "بلاش هبل"

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب "رامز في الشلال"

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

عربي

وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

شاهد: داعية سعودي يُقدم تفسيراً لشكل &#34;نجمة داود&#34;

شاهد: داعية سعودي يُقدم تفسيراً لشكل "نجمة داود"

التحقيق مع عمر البشير بتهمة انقلاب 1989

التحقيق مع عمر البشير بتهمة انقلاب 1989

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس