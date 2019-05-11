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شؤون فلسطينية

نافذ عزام يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة

نافذ عزام يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام: تحدثنا في مصر حول بعض الملفات الفلسطينية، وكان هناك جهود للتهدئة؛ لتزامن تواجدنا مع التصعيد الأخير على غزة. 

وأضاف عزام في لقاء متلفز" نضع مصلحة شعبنا في الأولويات
والتفاهمات تركزت على كسر حدة الحصار، وإدخال البضائع والوقود والصيد والمساعدات والمنح وإيجاد فرص.

وأكد القيادي بالجهاد الإسلامي، أن مصر والأمم المتحدة يضغطون على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بالتفاهمات كما التزمنا بها، وهناك جهود مصرية، ووصل وفد مصري لمتابعة هذه التفاهمات.

وأكد على التزام الجانب الفلسطيني بالتفاهمات، مضيفاً "إذا حصل أي عدوان فمن حقنا التصدي والدفاع عن شعبنا، وهدف التفاهمات الأساسي، هو التخفيف عن شعبنا جراء الحصار".

وأشار إلى أن العلاقات الداخلية بين قوى المقاومة، تتطور إيجابياً، ما يعطي فرصة للدفاع عن شعبنا.

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