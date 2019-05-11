عاجل

  • هيئة تشجيع الاستثمار: مناقشة 25 مشروع بحجم استثمار 41 مليون دولار

  • هيئة تشجيع الاستثمار تصادق على منح حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون

شؤون فلسطينية

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية خلال جلستة التي عقدت، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الادارة خالد العسيلي، على منح حوافز لسبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو19 مليون دولار أميركي ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة).

يأتي ذلك بعد مناقشته خلال جلسته، اليوم السبت، التي عقدت بمقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، في مدنية رام الله، 25 مشروعاً توزعت ما بين مشاريع جديدة، ومشاريع تطوير مشاريع قائمة، وخطط تطوير مشاريع.

ومن المتوقع ان توفر المشاريع التي تم المصادقة عليها، ما يقارب 252 فرصة عمل مباشرة منها، كما تم قبول خطط تطوير مشاريع قائمة لخمسة مشاريع بحجم استثمار متوقع يعادل نحو 9 ملايين دولار أميركي ومتوقع أن تخلق نحو 105 فرص عمل مباشرة، وتوزعت المشاريع في المحافظات (رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم، وأريحا والاغوار).

وقال العسيلي: "سنعمل على تحسين بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بمراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني في مقدمتها انجاز قانون عصري للشركات وإعداد قانون للتجارة، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية".

وأشار الى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الواعدة والملهمة التي تشكل رافعة حقيقية في تحسين الاقتصاد الوطني كما هو الحال في التجميع الصناعي في منطقة جمرورة في مدينة الخليل الذي يحتوي على 50 منشاة صناعية تشغل المئات من الايدي العاملة وفي حال توفر متطلبات تطوير هذا التجمع ستضاعف قدرته الانتاجية.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمر والسعي نحو جذب استثمارات محلية ودولية، لافتاً الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

 وأكد أن التوجه هو نحو إنجاز المناطق الصناعية الحالية وتوظيف الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعظيم صادرتنا الوطنية.

وأكد الوزير على أهمية تكريس الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي لعملية التنمية الاقتصادية وتسهيل مهمته في ممارسة نشاطه الاقتصادي من خلال إزالة كافة المعيقات وتبسيط الإجراءات والخدمات علاوة على الحوافز الاستثمارية المشجعة على الاستثمار.

وناقش المجلس سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.

يذكر، أنه تم تسجيل محطة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 1.35 ميجا واط ومشاريع صافي القياس وبذلك يصل سجل تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الى ما يعادل 11 ألف طن سنوياً، وذلك نتيجة عقد حزمة الحوافز لتقنيات الطاقة المتجددة الذي أصدرته الهيئة انسجاما مع توجهات الحكومة وانسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية 2017- 2022 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، لاسيما الهدف السابع، والهدف الثالث عشر.

أخبار ذات صلة

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى &#34;برونو كرايسكي للحوار الدولي&#34; في فيينا

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى "برونو كرايسكي للحوار الدولي" في فيينا

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

الديمقراطية: لن نساوم على تضحيات شعبنا الفلسطيني الذي شكل حاضنة شعبية لمقاومته

الديمقراطية: لن نساوم على تضحيات شعبنا الفلسطيني الذي شكل حاضنة شعبية لمقاومته

نافذ عزام يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة

نافذ عزام يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

سُخط على صحيفة سعودية بعد اتهامها لـ (هنية ومشعل) بالإرهاب

سُخط على صحيفة سعودية بعد اتهامها لـ (هنية ومشعل) بالإرهاب

البطش: نُحذّر العدو من &#34;التلكؤ&#34; في تنفيذ التفاهمات والمقاومة قادرة على إجباره

البطش: نُحذّر العدو من "التلكؤ" في تنفيذ التفاهمات والمقاومة قادرة على إجباره

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى &#34;برونو كرايسكي للحوار الدولي&#34; في فيينا

عشراوي تُلقي محاضرة في منتدى "برونو كرايسكي للحوار الدولي" في فيينا

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

الشرطة: 24 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 123 مطلوباً

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار

هيئة الاستثمار تصادق على حوافز استثمار لـ7 مشاريع برأس مال 19 مليون دولار

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

يديعوت: هكذا اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة (فتح) في لبنان

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس

بالون من غزة يُشعل حريقاً ضخماً في الغلاف

بالون من غزة يُشعل حريقاً ضخماً في الغلاف

الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي يستغل &#34;اليورو فيجن&#34; لترسيخ الاستعمار

الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي يستغل "اليورو فيجن" لترسيخ الاستعمار

تقرير: المستوطنون يمارسون أعمال العربدة بمناسبة احتفالات اسرائيل بما يسمى أعياد الاستقلال

تقرير: المستوطنون يمارسون أعمال العربدة بمناسبة احتفالات اسرائيل بما يسمى أعياد الاستقلال

منوعات

&#34;كرشها شبه التكييف&#34;.. حلقة شيماء سيف بـ&#34;رامز في الشلال&#34; تثير غضب الجمهور

"كرشها شبه التكييف".. حلقة شيماء سيف بـ"رامز في الشلال" تثير غضب الجمهور

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: &#34;بلاش هبل&#34;

ريم البارودي تُحرج أحمد سعد بكشف الحقيقة: "بلاش هبل"

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب &#34;رامز في الشلال&#34;

إغماء شيماء سيف ينهي مقلب "رامز في الشلال"

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

عربي

وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

شاهد: داعية سعودي يُقدم تفسيراً لشكل &#34;نجمة داود&#34;

شاهد: داعية سعودي يُقدم تفسيراً لشكل "نجمة داود"

التحقيق مع عمر البشير بتهمة انقلاب 1989

التحقيق مع عمر البشير بتهمة انقلاب 1989

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس