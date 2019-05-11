الاحتلال يُطلق نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ جنود الاحتلال، أطلقوا النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ جنود الاحتلال، أطلقوا النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
التعليقات