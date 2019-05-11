سُخط على صحيفة سعودية بعد اتهامها لـ (هنية ومشعل) بالإرهاب

كما ضمت القائمة العديد من المفكرين الراحلين وقادة التيارات الإسلامية، وعلى رأسهم حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الصبور شاهين





وزعمت صحيفة مكة، أن الإخوان لديهم روابط أيديولوجية مع الجماعات الإرهابية العنيفة، مثل القاعدة وتنظيم الدولة والنصرة وغيرها.





وحملت الصحيفة الإخوان مسؤولية أحداث 11 سبتمبر، حين قالت إن الجماعة التي تعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب، الداعية للجهاد العنيف، وكان الباعث الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر، وضرب برجي التجارة العالمية، وكثير من الحوادث الإرهابية.



















