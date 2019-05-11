سُخط على صحيفة سعودية بعد اتهامها لـ (هنية ومشعل) بالإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
أثار نشر صحيفة سعودية تسمى (مكة)، أمس الجمعة، قائمة، زعمت أنها تضم أسماء 40 إرهابياً من بينهم مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ردود فعل وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعمت صحيفة (مكة)، في تغريدة على (تويتر)، أن القائمة تضم أسماء 40 شخصاً، تأثروا بأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها بالإرهابية ، وذكرت الصحيفة، رئيس مكتب حماس السياسي، إسماعيل هنية وعدداً من قياداتها البارزين من بينهم خالد مشعل، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي.
وضمت القائمة، الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسيد قطب، الذي وصفته بأنه الزعيم الحقيقي للإخوان، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والأكاديمي اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني، مؤسس جماعة الإخوان في اليمن، وغيرهم.
أثار نشر صحيفة سعودية تسمى (مكة)، أمس الجمعة، قائمة، زعمت أنها تضم أسماء 40 إرهابياً من بينهم مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ردود فعل وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعمت صحيفة (مكة)، في تغريدة على (تويتر)، أن القائمة تضم أسماء 40 شخصاً، تأثروا بأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها بالإرهابية ، وذكرت الصحيفة، رئيس مكتب حماس السياسي، إسماعيل هنية وعدداً من قياداتها البارزين من بينهم خالد مشعل، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي.
وضمت القائمة، الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسيد قطب، الذي وصفته بأنه الزعيم الحقيقي للإخوان، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والأكاديمي اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني، مؤسس جماعة الإخوان في اليمن، وغيرهم.
كما ضمت القائمة العديد من المفكرين الراحلين وقادة التيارات الإسلامية، وعلى رأسهم حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الصبور شاهين
وزعمت صحيفة مكة، أن الإخوان لديهم روابط أيديولوجية مع الجماعات الإرهابية العنيفة، مثل القاعدة وتنظيم الدولة والنصرة وغيرها.
وحملت الصحيفة الإخوان مسؤولية أحداث 11 سبتمبر، حين قالت إن الجماعة التي تعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب، الداعية للجهاد العنيف، وكان الباعث الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر، وضرب برجي التجارة العالمية، وكثير من الحوادث الإرهابية.
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