بالأرقام... تَعرّف على قُدرات الجيش الإسرائيلي



وأورد موقع (غلوبال فير بور) الأمريكي، أرقاماً ترصد القوة البشرية والعتاد العسكري للجيش الإسرائيلي، الذي يمتلك طائرات حربية متقدمة، وأسطولاً حربياً يضم غواصات الدولفين الألمانية المتطورة.



يتجاوز عدد سكان إسرائيل (8) ملايين نسمة، ويصل عدد من يصلحون للخدمة العسكرية (3) ملايين نسمة، ويصل إجمالي عدد جنود الجيش الإسرائيلي (718) ألف جندي، بينهم (550) ألفاً في قوات الاحتياط.



وتصل ميزانية الجيش الإسرائيلي (15.5) مليار دولار.





تضم القوات الجوية الإسرائيلية (652) طائرة حربية بينها (243) طائرة هجومية، إضافة إلى (143) مروحية، بينها 48 مروحية هجومية. تضم القوات الجوية الإسرائيلية (652) طائرة حربية بينها (243) طائرة هجومية، إضافة إلى (143) مروحية، بينها 48 مروحية هجومية.





ويمتلك الجيش الإسرائيلي (2620) دبابة، وأكثر من (10) آلاف مدرعة، إضافة إلى (650) مدفع ذاتي الحركة و(300) مدفع ميداني.



ويُوجد في الجيش الإسرائيلي (48) منصة إطلاق صواريخ متعددة.



ويمتلك الأسطول الإسرائيلي (65) قطعة بحرية بينها (6) غواصات، و(3) كورفيت، و(32) سفينة دورية.



ويُوجد في إسرائيل (4) موانئ كبرى. ويمتلك الجيش الإسرائيلي (2620) دبابة، وأكثر من (10) آلاف مدرعة، إضافة إلى (650) مدفع ذاتي الحركة و(300) مدفع ميداني.ويُوجد في الجيش الإسرائيلي (48) منصة إطلاق صواريخ متعددة.ويمتلك الأسطول الإسرائيلي (65) قطعة بحرية بينها (6) غواصات، و(3) كورفيت، و(32) سفينة دورية.ويُوجد في إسرائيل (4) موانئ كبرى.





رام الله - دنيا الوطنيحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم (15) بين أقوى جيوش العالم على قائمة تضم (133) دولة حول العالم.