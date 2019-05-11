مواجهات مع الاحتلال في جبع جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناندلعت فجر اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب مدينة جنين، تخللها إطلاق للقنابل المسيلة للدموع.وقالت مصادر محلية: إن عدة آليات عسكرية، نصبت حاجزاً عسكرياً قرب متنزه الفوارة في جبع، واحتجزت مركبات المواطنين، وشوشت حركة السير، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، الذين رشقوا الجنود بالحجارة.وأشارت إلى أن جنود الاحتلال، أطلقوا وابلاً كثيفاً من القنابل المسيلة للدموع، باتجاه المواطنين، ما أوقع عدة إصابات بالاختناق.