شؤون فلسطينية

الإفراج عن 4 مقدسيين بشرط الإبعاد عن شوارع بالقدس

الإفراج عن 4 مقدسيين بشرط الإبعاد عن شوارع بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، الإفراج عن ثلاثة فتية وشاب، بشرط الإبعاد عن شوارع في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت محامية مركز معلومات وادي حلوة، رزان الجعبة، أن شرطة الاحتلال، قررت الإفراج عن ناصر عثمان، وقيس مصطفى، وأيمن جهالين، بشرط الإبعاد عن منطقة باب العمود وشارع السلطان سليمان، بالقدس لمدة شهر، وكفالة طرف ثالث.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتية الثلاثة مساء الخميس من منطقة باب العمود، واعتدت عليهم بالضرب.

وفي سياق متصل، قررت شرطة الاحتلال، الإفراج عن الشاب محمد السلايمة، بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع، والإبعاد عن "المناطق المذكورة أعلاه" لمدة شهر.

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