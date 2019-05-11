حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم السبت، وجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.فيما سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.ونوهت إدارة المرور لوجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة، مطالبين من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.ووصفت المرور الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تُعرض حياتك والآخرين للخطر.وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.