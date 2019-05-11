إصابة مواطن نتيجة إطلاق النار عليه ببلدة مردة في سلفيت

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن مساء أمس الجمعة، باصابات وصفت بالمتوسطة، بعد إطلاق النار عليه في بلدة مردة شمال سلفيت من قبل أشخاص من سكان محافظة نابلس.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود معلومات لغرفة العمليات، بوجود مصاب نتيجة إطلاق النار عليه ببلدة مردة، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة تساندها قوة من مديرية شرطة سلفيت، ومركبة إسعاف وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات، وبالبحث تبين أن مطلقي النار عليه تربطهم به صلة قرابة، وهم من سكان محافظة نابلس، وأن حالة المواطن الصحية مستقره.وأضاف ارزيقات، أنه تم التنسيق مع شرطة محافظة نابلس، لإحضار الأشخاص مطلقي النار؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.