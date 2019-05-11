الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية القطري

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وأعرب وزير الخارجية القطري خلال الاتصال عن خالص تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة، وعلى الشعب الفلسطيني وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.