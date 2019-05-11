أسرة مكونة من 10 أفراد تعيش في ظروف مأساوية وتُناشد الجهات المعنية





تتكون العائلة من 10 أفراد، ولديها ابنة - ريماس 7 أعوام - مريضة نفسياً، وتُعاني من إعاقة ذهنية ونسبة الذكاء لديها I.Q.55، وهي بحاجة مستمرة إلى المساعدة النفسية والاجتماعية بحسب التقرير.





وضع العائلة صعب جداً، ولا يجدون حتى الطعام، وطفلتها بحاجة إلى علاج، وحتى لا يوجد أثاث لديها، فقط أربع فرشات ينام عليها 10 أطفال.





ولا يوجد لديهم شبكة مياه، مما أسفر عن إصابة ابنتها بمشاكل في الطول بسبب حمل براميل المياه بحسب قولها، وحتى حين عالجت ابنتها، لم تجد مالاً لشراء الأدوية.





تُناشد أهل الخير والجمعيات المعنية بمساعدتها وإنقاذهم من حياتهم المأساوية، ولو بتزويدهم بكارة وحمار ليعمل ابنها البكر (16 عاماً) عليها.





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رام الله - دنيا الوطنتُعاني السيدة مريم خليل حسونة القايض (35 عاماً) من ظروف لا إنسانية، في ظل عجز زوجها الذي أُصيب بعيار ناري في القدم اليسرى لم يستخرجه الأطباء لحساسية موقعه، مما يُسبب له آلاما لا تُطاق، ولا يتقاضي راتب جريح بحجة أنه جريح عام 2000، بحسب قولها.