شؤون فلسطينية

حنا: الانحياز للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم هو انحياز للحق

حنا: الانحياز للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم هو انحياز للحق
رام الله - دنيا الوطن
 استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم وفدا من قناصل وممثلي عدد من الدول الاوروبية المعتمدين في الاراضي الفلسطينية والذين قاموا اليوم بجولة في البلدة القديمة من القدس بمناسبة يوم اوروبا وقد استهلوا جولتهم بزيارة كنيسة القيامة حيث استقبلهم سيادة المطران مرحبا بهم وموجها التحية لكافة اصدقاءنا في اوروبا مؤازري القضية الفلسطينية والمدافعين عنها.

وقال بأن شعبنا الفلسطيني وفي لاصدقاءه ونحن بدورنا نعمل من اجل تتسع رقعة اصدقاء شعبنا في سائر ارجاء العالم فنحن نريد ان يكون عندنا اصدقاء في كل مكان وان يكون اصدقاءنا متفهمين لمعاناة شعبنا ومتضامنين مع قضيتنا العادلة ورافضين للاحتلال وسياساته وممارساته.

واكد ان شعبنا الفلسطيني هو شعب مثقف يعشق الحياة والحرية وهذا الشعب الذي ناضل وما زال يناضل من اجل الحرية يستحق ان يعيش في وطنه بسلام واستقلال وحرية بعيدا عن الاحتلال وممارساته وقمعه وظلمه واستبداده .

وتابع امام الانحياز الامريكي الكلي للاحتلال نحن نطالب الدول الاوروبية بأن يكون موقفها منصفا ومنحازا لقضايا العدالة فالقضية الفلسطينية هي اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث ، ونعتقد بأن التضامن مع فلسطين وشعبها المظلوم انما هو تضامن مع اعدل قضية وهو انحياز للحق والعدالة وللقيم الاخلاقية والانسانية النبيلة.

ووضع الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر والبشر كما انها تستهدف اوقافنا ومقدساتنا وابناء شعبنا في كافة مفاصل حياتهم.

واكد ان القدس مدينة غُيب عنها السلام وسُرق منها العدل وتُنتهك فيها حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال ويعاملون وكأنهم ضيوف في مدينتهم وغرباء في وطنهم.

ما نتمناه منكم هو ان يكون صوتكم صوتا مناديا بالحق ومطالبا بأن ينتهي الاحتلال وان تزول كافة المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الذي يستذكر في هذه الايام ذكرى النكبة ، هذه النكبة الماثلة امامنا والتي نعيشها في كل يوم وفي كل ساعة لا سيما ان تداعياتها وتبعاتها ما زالت ماثلة امامنا .

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