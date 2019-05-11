قُلفدان تُطعم أطفالها الـ7 مرة كل يومين وتُناشد الجمعيات زيارتها والوقوف على معاناتها





وبحسب التقرير الطبي الذي اطلعت "دنيا الوطن" عليه، يُعاني زوجها من اضطراب في السلوك والتفكير، واضطراب في النوم، وانطوائي، وسلوك عدواني (اضطراب الفصام العقلي".





كما أن زوجها يُسجن دائماً بسبب ذمم مالية، وتبقى هي وأطفالها الضحية، فلا يوجد في منزلهم شبكة صرف صحي، ولا يوجد ماء أو غاز أو طعام، وآخر أطفالها رضيعاً لا تجد له الحفاظات، وأطفالها لا يأكلون سوى مرة كل يومين.





عدا أن منزلها لا يصلح للسكن الآدمي، فهو عبارة عن غرفة فوق السطوح ليست باطون، وتغرق في الشتاء بسبب الأمطار، وتسكنها القوارض التي أكلت أثاثها البالي.





وخاصة بعدما تضرر منزلهم في حرب 2014، ولم يتلقوا أي تعويض، ومنذ ذلك اليوم لا يوجد شبكة مياه في منزلهم، ويضطرون لنقل المياه بالبراميل.





تُناشد السيدة عبر دنيا الوطن الجمعيات وفاعلي الخير، وتدعوهم لزيارة منزلها والوقوف بنفسهم على معاناتها، وتوفير أي مشروع أو عمل لزوجها تسد من خلاله رمق أطفالها.









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رام الله - دنيا الوطنتعيش المواطنة قلفدان محمد القايض (34 عاماً)، ظروفاً مأساوية وسط عائلتها التي يبلغ عددها 9 أشخاص، بينهم زوجها الذي يُعاني مرضاً نفسياً يتفاقم دائماً لأنهم غير قادرين على شراء علاجه الذي يُكلف 450 شيكل شهريا.