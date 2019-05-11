طلبة كلية مجتمع تدريب غزة يطالبون (أونروا) بالتراجع عن إغلاق المقر الرئيس

رام الله - دنيا الوطنأصدر طلبة كلية مجتمع تدريب غزة، بيانًا صحفيًا، تناولوا من خلاله قضية إغلاق أقسام تدريب في الكلية التابعة لوكالة الغوث الدولية.وقال الطلبة في بيانهم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بعد مطالبتنا مفوض عام (أونروا) بيير كرينبول ومدير عملياتها في غزة، ماتياس شمالي، بالتراجع عن مشروع قرار إغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية مجتمع تدريب غزة (الصناعة)، لم نتلقَ أي جواب مقنع حتى الآن".وأضاف الطلبة: "نحن لازلنا نعتبر مشروع هذا القرار خطوة على طريق تقليص خدمات التدريب المهني والتعليم التقني المقدمة للاجئين، وصولاً لتصفية وكالة الغوث وقضية اللاجئين".وأكد الطلبة في بيانهم، أنهم مستمرون في حراكهم واعتصامهم الرافض لهذه الإجراءات التي وصفوها بـ"الظالمة"، مشددين بالقول: "سنمارس حقنا المكفول ضمن مواثيق حقوق الإنسان في الاحتجاج السلمي والذي سيشهد تصاعدًا في الأيام المقبلة".وأوضح الطلاب في بيانهم، أنهم قد حذروا في بيانهم الأول بعض موظفي (أونروا) العرب الذين اتهموهم بـ"أنهم يتساوقون مع تنفيذ هذا القرار، والذين ارتضوا أن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط"، مضيفين: "نطالب كافة المؤسسات والفعاليات الحقوقية بالوقوف الكامل إلى جانب طلبة الكلية لوقف هذه القرارات التي تسعى لتقليص خدمات التدريب المهني والتعليم التقني المقدمة للاجئين وتهدف في النهاية لتصفية وكالة الغوث وقضية اللاجئين".