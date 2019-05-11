بعد الاعتداء على طبيب.. نقابة الأطباء تُقرر إخلاء مستشفى جنين الحكومي

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت نقابة الأطباء الفلسطينيين بياناً حول الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى جنين، مساء الجمعة، مؤكدةً أنها قررت إخلاء جميع المرضى من المستشفى اليوم السبت.





وقالت النقابة، وفق البيان، إنه بعد الإعتداء على أحد الزملاء في مستشفى جنين فقد قررت نقابة الأطباء أخلاء جميع المرضى غداً السبت من مستشفى جنين الحكومي إلى المستفيات القريبة على أن يتم اخلاء المستشفى من الأطباء يوم الاحد القادم.



وأضاف البيان: "لن يرجع الأطباء إلى العمل في هذا المستشفى إلا بعد توفير قوة حماية دائمة وعلى مدار الساعة".