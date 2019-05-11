غرينبلات للقيادة الفلسطينية: من الخطأ إعلان وفاة "صفقة القرن" قبل وصولها





وقال غرينبلات الذي تبادل الانتقادات علنا مع مسؤولين فلسطينيين كبار على تويتر، إن "السلطة الفلسطينية تسعى لوأد خطة لم ترها، قد تقدم لهم الخطة شيئا يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي، عليهم أن يتحلوا بالصبر وينتظروا حتى إعلان الخطة".

رام الله - دنيا الوطناتهم جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أعضاء القيادة الفلسطينية بالسعي لوأد خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي يرعاها ترامب حتى قبل الكشف عنها.وحث غرينبلات، في تصريحات لوكالة (رويترز) للأنباء، المسؤولين الفلسطينيين على الانتظار حتى يروا تفاصيل الخطة، قائلا إن من الخطأ إعلان "وفاتها قبل وصولها".ورفض رفض غرينبلات، أحد مهندسي الخطة التي يصفها ترامب بأنها "صفقة القرن"، استنكار مسؤولين فلسطينيين لمقترحات السلام المنتظرة التي يرون أنها ستكون منحازة بشدة لإسرائيل، وأنها ستوجه ضربة لهدف إقامة دولة فلسطينية.وأضاف: "أي طرف يقول إنها (الخطة) ولدت ميتة، ولا يمنحها الكثير من الاهتمام والعمل الشاق فستكون فرصة كبيرة ضائعة".