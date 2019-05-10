الحية يوجه رسالةً للاحتلال الإسرائيلي بشأن الهدوء والحصار

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن المنطقة أو الاحتلال لن ينعما بالهدوء ما دام العدو على أرض فلسطين والحصار على غزة.





جاء ذلك، خلال كلمة لنائب رئيس حماس بغزة، مساء الجمعة، في حفل تأبين الشهيد عبد الله أبو ملوح في مخيم النصيرات وسط القطاع.





وأضاف الحية: "نقول للاحتلال والعالم إننا لن نقبل أن يموت شعبنا جوعاً، ولن نقبل أن يبقى الحصار على غزة، وسلاحنا بيدنا، وإرادتنا بيدنا وليس تحت بساطير الاحتلال".





وأشار الحية، إلى أن الأسبوع المقبل يشهد الذكرى الـ71 لاحتلال فلسطين، مشدداً على أنه "لا بد أن نري العالم شعبنا وهو ينتفض ويعبر عن إرادته، ويقول للعالم إننا ندفن مقولتكم بأن الكبار يموتون والصغار ينسون".



ووجه الحية رسالة للمطبعين والمهرولين للتطبيع مع الاحتلال قائلاً: "نقول للذين يصفون قادة المقاومة بالإرهاب: لن ترضى عنكم أمريكا، لن ترضى عنكم إسرائيل، إنما يريدون أخذ أموالكم ليمرروا المشروع الأمريكي في المنطقة".