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حماس عن الوزير أبو سيف: "متساوق مع الاحتلال ويُبرئه"

حماس عن الوزير أبو سيف: "متساوق مع الاحتلال ويُبرئه"
الوزير عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت حركة حماس، وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية، عاطف أبو سيف، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة إليه بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، عبر (فيسبوك)، إن "مهاجمة وزير الثقافة في حكومة فتح في رام الله عاطف أبو سيف لقطاع غزة، تساوق مع الدعاية الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال في المحافل الدولية، لشيطنة القطاع ومقاومته"، وفق قوله.

وأضاف قاسم: "ادعاءات الوزير أبو سيف تبرئة للاحتلال عن مسؤوليته عن حصار قطاع غزة، ومحاولة للتغطية على جريمة العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على أهالي القطاع"، وفق تعبيره.

وتابع أبو سيف: "قطاع غزة جزء من أرض فلسطين الطاهرة المقدسة، والقطاع وأهله ومقاومته، سيظلون شوكة في حلق المشروع الصهيوني، وكل أصحاب المشاريع الانهزامية"، حسب وصفه.

يذكر أن الوزير أبو سيف، قال في حوار مع صحيفة ألمانية: "قد تكون غزة أسوأ مكان في العالم لكني أجد نفسي فيها في بيتي".

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