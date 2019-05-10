دولي

10 ملايين توقيع أمريكي للمطالبة بإجراءات عزل ترامب

10 ملايين توقيع أمريكي للمطالبة بإجراءات عزل ترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدم سياسيون أمريكيون ديمقراطيون ومنظمات مدنية عرائض تطالب الكونغرس الأمريكي بالبدء بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب موقع "فرانس 24"، فقد قدم برلمانيون ديمقراطيون وعدد من المنظمات المدنية عرائض وقعها في المجمل أكثر من 10 ملايين شخص يطلبون من الكونغرس عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

إلا أن أوراق ترامب القوية تتركز في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ هو المكلف بإجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترامب.وعرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو منظمات بينها "موف أون" و"ويمنز مارش"، مفتاح "يو أس بي" يتضمن هذه العرائض.

وأمام لافتة كتب عليها "ترامب يجب أن يرحل"، قال غرين "لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم".

من جهتها، اعتبرت النائبة رشيدة طليب أن هذه المرحلة تشكل "حقبة قاتمة لبلدهم"، وطلبت من الأمريكيين مواجهتها.

وكانت طليب العضو في مجلس النواب منذ يناير/كانون الثاني، تقدمت بمشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق فيما إذا كان الرئيس ترامب قد ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

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