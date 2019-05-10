الديمقراطية توجه تحذيراً للاحتلال وتؤكد: نتابع عن كثب الالتزام بالتهدئة

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التزامها باتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى برعاية مصر والأمم المتحدة فجر الاثنين الماضي، مشيرةً إلى أنها تتابع عن كثب مدى التزام الاحتلال بتنفيذ بنوده ونحذر دولة الاحتلال من خرقه.







وتابعت: "تحية إلى شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة ولا تراجع عن النضال لفك الحصار وصون الحقوق الوطنية، كما ننعي شهيد جمعة "متحدون في مواجهة الصفقة" ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونتوجه بالتحية النضالية إلى شعبنا الفلسطيني".







وأكملت: "المقاومة نجحت في تطوير قواعد الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتكتيكات مقاتلي المقاومة في الميدان شهدت تطوراً أيضا".







واستطردت: "نؤكد حرصنا على ضرورة تجسيد شعار 'شركاء في الدم.. شركاء في القرار' في إطار الإستراتيجية الدفاعية للدفاع عن شعبنا وأرضنا وفي دعم صيغة الوفد الفلسطيني الموحد على غرار ما جرى في اتفاق التهدئة عام 2014 لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتهدئة الشاملة والمتزامنة والمتبادلة".

وأضافت الجبهة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: "لن نساوم على تضحيات شعبنا الفلسطيني الذي شكل حاضنة شعبية لمقاومته الباسلة والتي دافعت عن الشعب في العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة".وقالت الجبهة: "الوحدة والمقاومة طريق النصر لشعبنا وحقوقه الوطنية، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار تلكؤه ومماطلته تطبيق إجراءات تخفيف الحصار، ونحذر الاحتلال من إستمرار استهداف المتظاهرين السلميين بالقوة المفرطة المميتة، وإطلاق النار صوب الصيادين في بحر القطاع".