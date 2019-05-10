الأربعاء المقبل.. إضراب شامل ودعوات للمشاركة بالذكرى الـ 71 للنكبة

ودعت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، جماهير شعبنا للمشاركة في مليونية العودة يوم الأربعاء المقبل، مشددة على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي.

رام الله - دنيا الوطنجددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، يوم الجمعة، الإعلان عن الإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل، في الذكرى الـ71 للنكبة الفلسطينية، لافتة إلى ضرورة الالتزام به.وقالت الهيئة إنه "رغم كل المؤامرات تبقى جماهير شعبنا متمسكة بقضيتنا العادلة"، مضيفة : "للأسبوع الـ58 تحتشد جماهير شعبنا في المخيمات العودة لتؤكد رفضتها كل أشكال التوطين ومؤامرات التصفية".وأكدت على ضرورة عقد لقاء وطني عاجل للأمناء العامون للفصائل لمواجهة صفقة القرن والاحتلال، داعية كافة قطاعات الشباب للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان "جمعة ماراثون العودة".