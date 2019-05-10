شؤون فلسطينية

حماس توجه دعوة لتشكيل جبهة فلسطينية عربية إسلامية لمواجهة "صفقة القرن"

حماس توجه دعوة لتشكيل جبهة فلسطينية عربية إسلامية لمواجهة "صفقة القرن"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي وتشكيل جبهة فلسطينية عربية اسلامية لمواجهة صفقة القرن الأمريكية.

وقال رضوان، خلال مشاركته بمسيرات اليوم الجمعة: "نوجه التحية لشهدائنا الأبرار ولجرحانا البواسل ولمعتقلينا الأبطال ولأبناء شعبنا الذين خرجوا بعشرات الآلاف في جمعة موحدون لمواجهة صفقة القرن ليؤكدوا على رفضهم لصفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف رضوان: "نؤكد على رفضنا لصفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وأننا سنواجه الصفقة بكل ما أوتينا من قوة، وندعو إلى مقاطعة الاحتلال والادارة الأمريكية ووقف الهرولة والتطبيع".

وأكمل: "ندعو للمشاركة في مليونية العودة وكسر الحصار في ذكرى النكبة الحادية والسبعين يوم الأربعاء المقبل".

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