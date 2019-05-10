وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا البحرية.
وعبر باسيل عن أمله أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين، وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشدداً على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".
اعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا البحرية.
وقال باسيل، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض"، مؤكداً أن "إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا".
وعبر باسيل عن أمله أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين، وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشدداً على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".
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