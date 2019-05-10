وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا





رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن إسرائيل​ أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا البحرية.وقال باسيل، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "تحدثنا في موضوع الحدود البحرية والبرية وتم تنسيق الموقف ونحن ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض"، مؤكداً أن "إسرائيل​ أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا".وعبر باسيل عن أمله أن "نتمكن من القيام بالتفاهمات اللازمة لأن الأخطار القادمة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين،​ وأيضا ما يحضر على مستوى المنطقة بموضوع صفقة القرن"، مشدداً على أن "هناك الكثير من مكامن القوى في اقتصادنا وماليتنا".