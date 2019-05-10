شاهد: داعية سعودي يُقدم تفسيراً لشكل "نجمة داود"

رام الله - دنيا الوطنكشف الداعية السعودي، صالح المغامسي، عن سبب افتخار أو اتخاذ اليهود لـ "نجمة داود" شعاراً لهم، وعن سبب تسمية دولتهم بهذا الاسم.وقال المغامسي، خلال برنامج "الأبواب المتفرقة"، على قناة "أم بي سي"، إن "اليهود عموما يفتخرون بأعظم نبيين لهم، فعدا افتخارهم بنبي الله موسى، وهو أمر مفروغ منه قطعا، فإنهم وفي آثارهم المعاصرة يفتخرون بنبي الله يعقوب لذلك سموا دولتهم بإسرائيل، ويفتخرون بنبي الله داود، واتخذوا لذلك ما يعرف الآن بنجمة داود شعارا لدولتهم".وأضاف، أن "نجمة داود، أو ما يعرف عند اليهود بدرع داود، عبارة عن مثلثين مقلوبين أحدهما إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل".وتابع: "هم يعلمون أن مصر كانت أرض أهرام، وكانت هذه الأهرام على شكل مسدس، وعاشوا دهرا وفرعون يستعبدهم، لهذا فمن الممكن أن يكون الضلع الأسفل رمز للسنوات الماضية من العبودية والسخرة، والضلع الأعلى هو رمز لنجاتهم من العبودية".وأوضح الداعية السعودي، أن هذا كان شعارا للحركة الصهيونية قبل تكوين دولة إسرائيل عام 1948، واتخذوها فيما بعد شعارا لدولتهم ووضعوا خطا أزرق في أعلاها وآخر في أسفلها وبينهما "النجمة"، منوها إلى أنه "ربما كان الخط الأزرق الذي في الأعلى إشارة إلى النيل، والخط الأزرق الذي في الأسفل إلى نهر الفرات".