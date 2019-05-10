شؤون فلسطينية

إصابات خلال مشاركة الفلسطينيين بجمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن"

إصابات خلال مشاركة الفلسطينيين بجمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة ثلاثة مواطنين بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين المشاركين بمسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة الخمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي تحمل شعار "موحدون في مواجهة صفقة القرن".

وفي السياق، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 304 فلسطيني استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من أذار/مارس 2018 منهم 59 طفلا و10 سيدات.

وأوضحت الوزارة، أن 17301 فلسطيني أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 3544 طفلاً و1168 سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق القطاع.

كما واندلع حريق في منطقة غلاف غزة اليوم الجمعة، جراء إطلاق بالونات حارقة أطلقها الشبان الفلسطينيون.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حريق في ناحال عوز بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

أخبار ذات صلة

جنرال إسرائيلي: كنا قريبيين من حرب شاملة بالتصعيد الأخير بغزة

جنرال إسرائيلي: كنا قريبيين من حرب شاملة بالتصعيد الأخير بغزة

حماس توجه دعوة لتشكيل جبهة فلسطينية عربية إسلامية لمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

حماس توجه دعوة لتشكيل جبهة فلسطينية عربية إسلامية لمواجهة "صفقة القرن"

شاهد: الموساد يكشف تفاصيل اغتيال ثلاثة من قادة فتح في بيروت

شاهد: الموساد يكشف تفاصيل اغتيال ثلاثة من قادة فتح في بيروت

قيادي بحماس: كُتيب &#34;رئيسنا قدوتنا&#34; إفساد لثقافة الجيل الفلسطيني

قيادي بحماس: كُتيب "رئيسنا قدوتنا" إفساد لثقافة الجيل الفلسطيني

كشف تفاصيل رسائل أمريكية لفتح حوار جديد مع القيادة الفلسطينية

كشف تفاصيل رسائل أمريكية لفتح حوار جديد مع القيادة الفلسطينية

عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

إصابة طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف &#34;الهلال الأحمر&#34; في &#34;باب الأسباط&#34;

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف "الهلال الأحمر" في "باب الأسباط"

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

إصابة طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف &#34;الهلال الأحمر&#34; في &#34;باب الأسباط&#34;

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف "الهلال الأحمر" في "باب الأسباط"

شاهد: اللحظات الأولى لاستهداف الشهيد حامد الخضري خلال التصعيد الأخير

شاهد: اللحظات الأولى لاستهداف الشهيد حامد الخضري خلال التصعيد الأخير

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

"الصحة" بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

منوعات

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

رسالة مُفاجئة من دنيا بطمة إلى أولاد زوجها

رسالة مُفاجئة من دنيا بطمة إلى أولاد زوجها

فرجاني ساسي ينطق الشهادة في الشلال.. ويعتدي على رامز جلال

فرجاني ساسي ينطق الشهادة في الشلال.. ويعتدي على رامز جلال

كيف ردت سمية الخشاب على اتهام طليقها أحمد سعد لها بسرقة منزله؟

كيف ردت سمية الخشاب على اتهام طليقها أحمد سعد لها بسرقة منزله؟

عربي

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

في طريقها لإسبانيا.. سفينة سعودية غادرت ميناء فرنسياً دون شحنة أسلحة

في طريقها لإسبانيا.. سفينة سعودية غادرت ميناء فرنسياً دون شحنة أسلحة

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

شاهد: صور أولية لقاذفة &#34;بي-52&#34; الأمريكية النووية في قطر

شاهد: صور أولية لقاذفة "بي-52" الأمريكية النووية في قطر