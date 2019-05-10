إصابات خلال مشاركة الفلسطينيين بجمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة ثلاثة مواطنين بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين المشاركين بمسيرات العودة شرقي قطاع غزة.





وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة الخمس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي تحمل شعار "موحدون في مواجهة صفقة القرن".



وفي السياق، قالت وزارة الصحة في غزة، إن 304 فلسطيني استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من أذار/مارس 2018 منهم 59 طفلا و10 سيدات.وأوضحت الوزارة، أن 17301 فلسطيني أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 3544 طفلاً و1168 سيدة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق القطاع.كما واندلع حريق في منطقة غلاف غزة اليوم الجمعة، جراء إطلاق بالونات حارقة أطلقها الشبان الفلسطينيون.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حريق في ناحال عوز بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.